FOUND
VALLEY TRAVELER WALK
SEE ON GROUND
SORROW
WALK TAKE HOLD
BELONG WHO, WHO?
ASK FOREST
ASK STREAM
DON’T KNOW, DON’T KNOW
FOX COME
FOX FUR GRAY
ALMOST BLUE
STRANGE FOX BLUE
TRAVELER ASK FOX
SORROW BELONG YOU?
FOX SAY NO
VALLEY BELONG
SAD VALLEY BECOME BLUE
ME SAME, MUST CAMOFLAUGE
MUST ENDURE
TRAVELER ASK FOX
YOU SAD TOO?
*BEFORE*
CHANGE START
ME RED, CHANGE YELLOW
CHANGE GRAY
STRANGE EACH DAY
STREAM WANT JOIN EACH DAY
*BEFORE*
NOW
ALMOST BLUE
VALLEY OFFER SORROW
MAKE ALL BLUE
MAKE ME BLUE
LEARN CHANGE *FINISH*
LEARN WORLD
INSIDE BRIGHT
COLORS MANY ABLAZE
Note: Words in sign language are usually written in all caps to differentiate them from “helper” words or written English. To convey the past tense, the words “FINISH” and “BEFORE” are signed to show an event has already occurred.